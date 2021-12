Anticorps de Roche/Regeneron – Les Etats-Unis le suspendent, la Suisse en redemande

Omicron met à mal les traitements à base d’anticorps pour les patients Covid. Des recherches, notamment sur le Ronapreve ou REGN-CoV-2 des entreprises Roche et Regeneron, montrent qu’il est « improbable qu’il conserve une activité contre Omicron », a relevé le gouvernement américain, alors que le variant est en train de supplanter Delta un peu partout.

Les États-Unis ont donc mis le médicament «sur pause» en attendant d’en savoir plus. Au Japon, il n’est plus recommandé. Même en Suisse, aux HUG, lorsqu’une analyse montre des indices de la présence d’Omicron chez un patient éligible, la solution est délaissée au profit d’une autre (lire encadré), selon une notice datant du 24 décembre. Or ce lundi, que fait la Confédération? Elle en redemande.