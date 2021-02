Taxe Numérique : Les Etats-Unis lèvent l’obstacle à un accord international

Le pays se rapproche d’un accord sur la fiscalité des géants du numérique.

La France s’est immédiatement félicitée de ce changement de cap américain, jugeant un accord «à portée de main», et possible d’ici l’été. Il faut désormais «conclure sans délais» les négociations, a enjoint le ministre français des Finances Bruno Le Maire dans une déclaration.

L’abandon par Washington de la disposition dite «refuge» qui visait à donner l’option aux entreprises de choisir entre le nouveau régime fiscal négocié au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le système actuel est «un énorme pas en avant sur notre chemin vers un accord d’ici la fin de l’été», a également estimé le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz.

Apaiser les tensions

Les négociations en cours portent d’une part, sur la répartition des droits d’imposition entre pays de production et pays de consommation (pilier 1), en gros déterminer le lieu où l’impôt doit être payé, et, d’autre part, sur un seuil minimal d’imposition pour tous les pays (pilier 2).

La taxation de Google, Facebook et autres géants américains, est d’autant plus d’actualité que ces entreprises ont été les grandes gagnantes en 2020 de la pandémie de Covid-19 quand les pays se sont enfoncés dans la récession.

L’inflexion américaine est de nature à apaiser les tensions entre les Etats-Unis et l’Europe. L’obstruction de l’administration Trump à ce projet avait en effet provoqué de vives tensions entre Paris et Washington notamment. La France avait avancé ses pions avec la mise en oeuvre d’une taxe dite «Gafa» pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Et, après avoir observé une trêve en janvier 2020, elle avait décidé de prélever sa taxe au titre de 2020 à partir du 6 janvier.