Diplomatie: Les Etats-Unis mettent en garde Pyongyang en cas d’essai nucléaire

Diplomatie : Les États-Unis mettent en garde Pyongyang en cas d’essai nucléaire

Les États-Unis, qui s’attendent à un essai nucléaire imminent de Pyongyang, demanderaient aussitôt un renforcement des sanctions à l’ONU.

Si la Corée du Nord effectuait un essai nucléaire, les États-Unis demanderaient aussitôt un renforcement des sanctions aux Nations Unies, a prévenu mardi une diplomate, après l’échec la semaine dernière d’une résolution américaine contre Pyongyang bloquée par la Chine et la Russie.

Interrogée sur une éventuelle nouvelle tentative de faire voter une résolution onusienne contre la Corée du Nord, Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l’ONU et dont le pays présidait en mai le Conseil de sécurité, a tonné: «Absolument, nous le ferons!»

Blocage sino-russe

Linda Thomas-Greenfield faisait allusion au veto, le 26 mai, de la Russie et de la Chine à une résolution américaine au Conseil de sécurité pour renforcer les sanctions internationales contre Pyongyang et ses tirs de missiles balistiques. Face à ce blocage sino-russe jeudi, Washington avait alors accusé Pékin et Moscou d’enhardir Pyongyang, promettant de nouvelles mesures punitives unilatérales américaines.