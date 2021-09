Diplomatie : Les États-Unis ne veulent plus être les gendarmes du monde

Après le départ des militaires américains d’Afghanistan, Joe Biden a tenu un discours où il a exposé sa doctrine internationale. Si les alliances restent un point clé de sa politique étrangère, il veut se «concentrer clairement sur la sécurité des États-Unis».

Getty Images via AFP

Barack Obama l’a laissé entendre, Donald Trump l’a scandé à sa tonitruante manière, mais c’est sans doute Biden qui, à l’occasion du retrait d’Afghanistan cette semaine, l’a exposé le plus clairement: les États-Unis ne veulent plus être les gendarmes du monde.

Pour Benjamin Haddad, du centre de recherches Atlantic Council basé à Washington, c’est là «le plus éloquent rejet de l’internationalisme» par un président américain «depuis des décennies», selon un commentaire sur Twitter. Certes, «America is back», «l’Amérique est de retour», répète souvent le démocrate de 78 ans, mais il a expliqué à quelles conditions.

«Nous devons apprendre de nos erreurs», a-t-il dit. «Nous devons nous donner des missions avec des objectifs clairs et réalistes, pas des objectifs que nous n’atteindrons jamais», et «nous devons nous concentrer clairement sur la sécurité des États-Unis».

Nous devons nous donner des missions avec des objectifs clairs et réalistes, pas des objectifs que nous n’atteindrons jamais.

Importance du jeu des alliances

Dans cette grande compétition, Joe Biden compte sur le jeu des alliances, une différence radicale avec Donald Trump. Il organise d’ailleurs à l’automne un sommet virtuel rassemblant des chefs d’État et de gouvernement de nations démocratiques, dont la liste n’a pas été dévoilée.

Les États-Unis «ont toujours hésité entre s’isoler des péchés du monde et répandre les bienfaits de leur modèle. Depuis 1945, ils avaient choisi d’être les défenseurs puis les missionnaires de la démocratie. Ils rentrent à la maison», a commenté sur Twitter l’ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud.

La gestion très unilatérale du retrait d’Afghanistan a de fait secoué les pays alliés des États-Unis. Et elle a réjoui Pékin et Moscou, qui se sont empressés d’y lire un avertissement pour les pays ayant tout misé sur le soutien militaire américain. «Il semble y avoir un degré certain de frustration» même s’il est difficile de savoir «à quel point c’est profond» parmi les alliés des États-Unis, à propos de la gestion du retrait d’Afghanistan, estime Tricia Bacon, professeure à l’American University.