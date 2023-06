Diplomatie: Les États-Unis ont officiellement demandé à réintégrer l’Unesco

Rivalité avec la Chine

Cette décision américaine s’inscrit dans le contexte général de la rivalité de plus en plus forte entre Washington et Pékin et alors que la Chine souhaite transformer l’ordre multilatéral international mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, dont l’Unesco est une émanation. Sous la présidence de Trump, les États-Unis avaient annoncé en octobre 2017 quitter l’Unesco dont ils avaient notamment dénoncé les «partis pris anti-israéliens persistants». Ce retrait, accompagné de celui d’Israël, était effectif depuis décembre 2018.