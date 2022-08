Terrorisme: Les Etats-Unis ont tué Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda

Terrorisme : Les États-Unis ont tué Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda

Ayman al-Zawahiri était l’un des terroristes les plus recherchés au monde et les États-Unis promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Il avait pris la tête de la nébuleuse djihadiste en 2011, après la mort d’Oussama Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan.

Le président Joe Biden doit prendre la parole à 19 h 30 (23 h 30 GMT) pour une allocution télévisée. Peu avant, plusieurs grands médias américains, dont CNN, Fox, le Washington Post et le New York Times ont affirmé que la cible de l’attaque américaine était Ayman al-Zawahiri et qu’il était mort. Zawahiri, introuvable depuis plus de dix ans, était considéré comme un des cerveaux des attentats du 11-Septembre qui avaient fait près de 3000 morts aux États-Unis.