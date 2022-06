Suisse romande: «Les Etats-Unis ont une telle influence, on n’est jamais à l’abri»

Militantes et militants sont descendus dans la rue, mardi, pour crier leur colère après la décision des juges américains et défendre le droit à l’avortement.

1 / 8 Mains «ensanglantées» et cintres brandis: mardi soir, à Fribourg, les manifestants ont dénoncé la décision américaine de laisser à chaque Etat le pouvoir d’interdire l’avortement. 20 minutes / Marvin Ancian Des slogans forts sur les pancartes attendent d’être scandés sur la place Georges-Python. 20 minutes / Marvin Ancian La manifestation a réuni une centaine de personnes. 20 minutes / Marvin Ancian

La décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit constitutionnel fédéral à l’avortement a poussé des associations féministes à manifester, mardi, dans plusieurs villes de Suisse romande. «C’est un saut en arrière dans le temps. On prenait ça pour acquis. J’ai moi-même peur, les États-Unis ont tellement d’influence. On n’est jamais à l’abri», s’est insurgée Inès, 21 ans. La jeune femme était l’une des 300 personnes qui se sont réunies à Genève durant environ un peu plus d’une heure sur la place des Nations. Une foule essentiellement composée de jeunes, et majoritairement féminine, même si quelques hommes étaient également présents. «Cette décision peut avoir des répercussions dans le monde entier. En 2022, qu’on doive manifester en faveur du droit à l’avortement est irréel», se désole Raffaella, 27 ans

Solidarité internationale

«On se bat pour ces droits, celui d’avorter et celui de disposer de notre propre corps depuis les années 1970», a rappelé la militante neuchâteloise Marianne Ebel. L’ancienne députée SolidaritéS estime que «le signal envoyé par les États-Unis est très très grave et qu’il est nécessaire de témoigner d’une solidarité internationale. Ma génération s’est battue pendant trente ans avant d’obtenir ce droit. Il a été difficilement acquis et il demeure fragile.»

Peu probable en Suisse

«En Suisse, je ne pense pas qu’une telle chose puisse arriver, le pouvoir est beaucoup plus dans les mains du peuple», estime Paula, 16 ans. Un avis que partage le procureur neuchâtelois Nicolas Feuz, interpellé sur la question: «Contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis avec la Cour suprême, la plus haute instance de notre pays, à savoir le Tribunal Fédéral, ne pourrait pas mettre fin au droit à l’avortement au niveau national. Il y a un processus législatif à respecter, qui obligerait à passer par les Chambres fédérales.» En clair, celles-ci devraient tout d’abord accepter un projet modifiant le droit à l’avortement sur le plan fédéral pour redonner le pouvoir décisionnel en la matière aux cantons. Une fois ce projet validé, il pourrait encore être combattu via une initiative. Il est donc difficilement imaginable que les cantons puissent trancher sur la question, comme c’est le cas aujourd’hui pour les Etats, aux États-Unis.