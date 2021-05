Afghanistan : Les États-Unis ouvrent la dernière phase de leur retrait

Ce 1er mai, les États-Unis commencent officiellement le retrait de leurs derniers soldats d’Afghanistan, mettant fin à 20 ans de guerre pour eux.

Ces derniers jours, le ciel au-dessus de Kaboul et de la base aérienne toute proche de Bagram s’est plus souvent que d’ordinaire rempli d’hélicoptères américains, chargés de préparer ce grand départ, qui interviendra d’ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001. Les alliés de l’Otan ont eux commencé jeudi le retrait des contingents de la mission «Resolute Support», qui doit se faire de manière coordonnée avec les Américains.

État d’alerte

Les forces de sécurité afghanes étaient en état d’alerte samedi, redoutant des attaques contre les forces américaines au moment de leur retrait. «Les talibans pourraient intensifier la violence», a déclaré le ministre de l’Intérieur par intérim Hayatullah Hayat aux chefs de la police, selon un clip audio remis aux journalistes. Le ministre afghan de la Défense par intérim, Zia Yasin, a déclaré que les troupes américaines et alliées quitteraient leurs bases dans tout le pays pour se rassembler à Bagram, plus grande base américaine en Afghanistan. Puis «ils se rendront dans leurs pays respectifs», a-t-il déclaré aux journalistes.

Le président Joe Biden avait confirmé mi-avril le départ des 2500 soldats encore présents en Afghanistan . «L’heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l’Amérique», avait-il déclaré, estimant que l’objectif de l’intervention, qui était d’empêcher l’Afghanistan de servir à nouveau de base à des attaques contre son pays, avait été rempli. Pour leur part, les talibans ont estimé que le retrait aurait dû être achevé le 1er mai et que le maintien de troupes après cette date était une «claire violation» de l’accord avec Washington. «Cela ouvre en principe la voie à nos combattants pour qu’ils prennent les actions appropriées contre les forces d’invasion», a déclaré à l’AFP Mohammad Naeem, un porte-parole du groupe.

Peur

Les États-Unis étaient intervenus en Afghanistan dans la foulée des attentats de 2001 contre les tours jumelles de New York et le Pentagone. Ils ont chassé du pouvoir les talibans, accusés d’avoir accueilli la nébuleuse jihadiste Al-Qaïda responsable des attentats, avant de s’enliser. Au plus fort de leur présence, en 2010-2011, quelque 100’000 militaires américains étaient déployés dans le pays. Plus de 2000 Américains et des dizaines de milliers d’Afghans ont été tués au cours de ce conflit. Depuis la signature de l’accord de Doha, les talibans se sont abstenus d’attaquer directement les forces étrangères. Mais ils se sont montrés sans pitié avec les troupes gouvernementales, qu’ils ne cessent de harceler dans les campagnes, tout en terrorisant les grandes villes avec des attentats ciblés.