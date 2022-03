Terrorisme – Les Etats-Unis ouvrent le procès d’un djihadiste de Daech

Terrorisme : Les États-Unis ouvrent le procès d’un djihadiste de Daech

L’ homme de 33 ans dont le procès a débuté ce mercredi est soupçonné d’avoir été membre d’un groupe de terroristes britanniques surnommés les «Beatles»

La justice américaine a entamé mercredi le procès d’un djihadiste de l’État islamique (EI) accusé d’avoir fait partie d’une cellule «terrifiante» spécialisée dans la capture et l’exécution d’otages occidentaux.

Ils sont soupçonnés d’avoir, entre 2012 et 2015, enlevés 27 otages occidentaux, originaires d’une quinzaine de pays. «Tous ont été maltraités, brutalisés aux mains des +Beatles+», a rappelé le procureur John Gibbs. Ils étaient «absolument terrifiants». «En secret, les otages leur avaient donné des surnoms et El Shafee el-Sheikh était Ringo», a assuré le procureur.

Parmi les otages figuraient quatre Américains: les journalistes James Foley et Steven Sotloff, ainsi que les travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig.

Des actes «méprisables»

Les trois hommes ont été décapités face à des caméras, comme d’autres otages britanniques et japonais. La jeune Kayla Mueller a été réduite en «esclavage» et «violée» par le chef de l’EI Abou Bakr al-Baghdadi, avant de mourir en 2015 dans des circonstances floues.

Ce sont des actes «méprisables, insensés, nous ne le contestons pas», a commenté l’avocat de l’accusé, Ed MacMahon. Mais les geôliers étaient toujours masqués et avaient «les mêmes caractéristiques, le même parcours, le même accent», a-t-il relevé, mettant en doute la crédibilité de leur identification par les otages libérés.

Pour Me MacMahon, El Shafee el-Sheikh s’est bien rendu en Syrie en 2012 et a rejoint les rangs de l’EI, mais «il n’était pas membre des +Beatles+». Il «n’était pas impliqué dans les enlèvements ni les meurtres», a-t-il soutenu, en demandant aux jurés de l’acquitter. Dans un échange avec l’AFP, la mère de James Foley, Diane, s’est dite «surprise» par cette ligne de défense, mais mise sur le «solide» dossier d’accusation pour obtenir justice.

«Facteur temps»

Un ancien militaire danois est ensuite monté à la barre des témoins pour raconter comment il avait négocié pendant des mois pour obtenir la libération d’un photographe danois, Daniel Rye Ottosen. Il a lu des e-mails d’un cynisme glaçant, adressés à la famille du jeune homme, pour réclamer des rançons de plus en plus élevées. «Vous négociez la vie de votre fils unique et le temps est un facteur», ont-ils notamment écrit aux parents, en accompagnant leur propos de photos ou vidéos d’otages exécutés.