Chine : «Les États-Unis paieront un lourd tribut pour leur mauvaise action»

Pékin menace de faire payer à Washington «un lourd tribut» si son ambassadrice à l’ONU va à Taïwan jugeant qu’une telle visite violerait sa souveraineté.

Les relations économiques et politiques entre la Chine et les États-Unis restent encore très tendues.

«Les États-Unis paieront un lourd tribut pour leur mauvaise action» et «la Chine demande instamment aux États-Unis d’arrêter leur folle provocation, de cesser de créer de nouvelles difficultés pour les relations sino-américaines et la coopération des deux pays au sein des Nations Unies», souligne un communiqué de la mission chinoise auprès de l’ONU.

La Chine est «fermement opposée» à cette visite et demande aux États-Unis «d’arrêter d’aller plus loin sur la mauvaise voie», ajoute la déclaration chinoise qui rappelle estimer qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan n’en est qu’une province. La date précise du déplacement de Kelly Craft n’a pas encore été rendue publique.