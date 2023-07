Drogues: Les Etats-Unis prennent la tête d’une coalition pour lutter contre le fentanyl

Le captagon, la drogue des jihadistes

Ces petits comprimés de la famille des amphétamines sont le carburant de beaucoup de membres de l’Etat Islamique, d’où ce surnom. Mais ils sont de plus en plus prisés par la jeunesse dorée des pays du Golfe, en raison de ces nombreux effets et pour le prix attractif – environ 20 dollars le cachet.