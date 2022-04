Exportations suisses – Les Etats-Unis prennent la tête en dépassant l’Allemagne

Exportations suisses : Les États-Unis prennent la tête en dépassant l’Allemagne

Pour la première fois en septante ans, l’Allemagne perd son rang de premier débouché d’exportation. Entre 2001 et 2021, les exportations de la Suisse vers les États-Unis ont triplé.

Les exportations helvétiques vers les États-Unis ont culminé à 47 milliards de francs (image d’illustration). 20min/Michael Scherrer

De 2001 à 2021, les exportations de la Suisse vers les États-Unis ont triplé pour culminer à 47 milliards de francs l’an dernier. «Les États-Unis détrônent ainsi l’Allemagne de son rang de premier débouché d’exportation pour la première fois en septante ans», annonce ce mardi un communiqué de presse de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Malgré la crise financière de 2008-2009 et la pandémie de coronavirus, les exportations helvétiques vers les États-Unis «ont progressé en moyenne de 6,3% par année», explique l’OFDF, qui précise encore qu’«elles se sont ainsi montrées trois fois plus dynamiques que les livraisons vers les deuxième et troisième partenaires à la sortie, l’Allemagne (+2,1%) et l’Italie (+2,0%)».

Exportations de la Suisse vers ses trois principaux débouchés. OFDF – Statistique du commerce extérieur/Capture d’écran

Entre 2001 et 2021, «le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques a largement dominé les débats», annonce l’OFDF. Ses exportations sont passées de 4,3 à 30,1 milliards de francs, «doublant ainsi sa part pour atteindre 64% du total vers les États-Unis». Elles affichent ainsi une croissance annuelle de 10%, c’est deux fois plus que vers le reste du monde.

La plus forte évolution (+11,5%) a été réalisée par le secteur des denrées alimentaires, boissons et tabacs, et ce même si ces produits ne représentent qu’une part marginale des exportations – cette part «était néanmoins deux fois et demie plus importante en 2021 que vingt ans auparavant», précise quand même l’OFDF.

Top 5 des produits d’exportations vers les États-Unis. OFDF – Statistique du commerce extérieur/Capture d’écran

Du côté de l’horlogerie, les exportations ont doublé pour atteindre 3,1 milliards de francs, mais leur part s’est réduite de moitié sur la même période. L’OFDF note enfin qu’«alors que les livraisons des machines et électronique sont restées stables en valeur, leur part a chuté de 28 à 8%».