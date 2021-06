Alexeï Navalny incarcéré : Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre la Russie

Washington accuse Moscou d’avoir empoisonné l’opposant russe Alexeï Navalny. Cette annonce intervient quatre jours après le sommet à Genève entre les présidents américain et russe.

«Nous sommes en train de préparer une autre série de sanctions à appliquer dans cette situation», a indiqué dimanche le conseiller de Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à la chaîne américaine CNN, quatre jours après le sommet à Genève entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

Alexeï Navalny, à la tête de la principale formation d’opposition à Poutine, avait été transféré dans le coma dans un hôpital de Berlin en août 2020 après un empoisonnement en Russie qu’il impute au Kremlin. Il est resté près de six mois en convalescence en Allemagne et a été arrêté à son retour en Russie en janvier. Il est depuis incarcéré et Washington exige sa libération.