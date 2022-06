Vaccination: Les Etats-Unis renforcent leur campagne contre la variole du singe

Vaccination : Les États-Unis renforcent leur campagne contre la variole du singe

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé mardi la distribution immédiate de 56’000 doses de vaccin contre la variole du singe dans les zones de forte transmission.

Selon des observateurs, le nombre réel de cas de variole du singe aux États-Unis pourrait être bien plus élevé que le compte officiel.

Auparavant, la vaccination n’était proposée qu’aux personnes présentant une exposition connue à cette maladie. Mais il est désormais recommandé que ces vaccins soient aussi administrés «aux personnes récemment exposées à la variole du singe qui pourraient ne pas avoir été identifiées via les enquêtes et la recherche de cas contacts», a annoncé Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays.