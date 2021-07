Immigration illégale : Les États-Unis renvoient en accéléré des migrants

La frontière méridionale des États-Unis a vu un nombre record d’arrivées de migrants, venus d’Amérique centrale, au cours de la pandémie.

Environ un tiers des migrants arrêtés en juin provenaient du Mexique, suivi par le Honduras, le Guatemala et le Salvador.

Les expulsions via un dispositif accéléré ont été utilisées dans le passé à la fois par les gouvernements républicains et démocrates, afin de dissuader les franchissements illégaux de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, au moment où ces derniers observent une forte augmentation des arrivées.