Qatar 2022 : Les Etats-Unis retirent l’emblème du drapeau de l’Iran sur un visuel



Le match de mardi soir entre l’Iran et les Etats-Unis promet d’être explosif. Les Américains ont déjà lancé les hostilités sur une image qui n’a pas été très appréciée par la fédération iranienne de football.

Christian Pulisic et les Etats-Unis affrontent mardi soir l’Iran pour une place en 8es de finale

Mardi soir à 20 h 00, les Etats-Unis et l’Iran s’affrontent dans un match déjà surnommé le Nuclearico sur les réseaux sociaux. 24 ans après le duel de Gerland en France où l’Iran avait battu les Etats-Unis 2-1, ces deux nations se rencontrent à nouveau dans un duel qui devrait définir le deuxième qualifié du groupe B. Et les USA ont déjà bien lancé les hostilités: sur un visuel montrant le classement du groupe publié sur ses comptes officiels, la fédération américaine a retiré l'inscription au centre du drapeau «Allah» pour démontrer «son soutien au peuple iranien et aux manifestations qui secouent actuellement le pays».