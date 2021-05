Armes : Les États-Unis saisissent une cache d’armes en mer d’Arabie

Saisie d’une énorme cache d’armes russes et chinoises illicites sur un navire dans les eaux internationales de la mer d’Arabie.

La cinquième flotte américaine a annoncé dimanche avoir saisi une énorme cache d’armes russes et chinoises illicites sur un boutre naviguant dans les eaux internationales de la mer d’Arabie. «La cache d’armes comprenait des dizaines de missiles guidés antichar avancés de fabrication russe, des milliers de fusils d’assaut chinois de type 56 et des centaines de mitrailleuses PKM, de fusils de sniper et de lance-grenades», a-t-elle déclaré dans un communiqué.