Tueries d’Atlanta : Les États-Unis s’attaquent au racisme anti-asiatique

Après les fusillades en Géorgie, le pays est déterminé à réagir face au racisme visant la communauté asiatique.

Interpellé après avoir ouvert le feu dans trois salons de massage asiatiques d’Atlanta et sa banlieue, Robert Aaron Long a reconnu les faits et été inculpé de meurtre. Lors de son interrogatoire, il a nié tout mobile raciste, se présentant comme un «obsédé sexuel» désireux de supprimer «une tentation». «Ses mobiles font toujours l’objet d’une enquête, mais il ne semble pas avoir été motivé par le racisme», a déclaré le directeur du FBI Chris Wray dans un entretien à la radio NPR.

«Suprémacisme blanc»

L’association Stop AAPI Hate a été informée de plus de 3800 menaces et agressions contre les Américains d’origine asiatique au cours de l’année écoulée. «On devrait considérer qu’il s’agit de crimes racistes parce qu’on sait que c’est le cas», a estimé lors d’un meeting, le candidat à la mairie de New York et ex-prétendant à la primaire démocrate, Andrew Yang. L’entrepreneur a raconté avoir grandi «avec une impression constante d’invisibilité, de moquerie, de mépris» mais, a-t-il ajouté la voix tremblante, cette hostilité s’est «transformée de manière mortelle, virulente, haineuse.»