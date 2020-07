Rentrée scolaire

Les Etats-Unis se divisent (aussi) sur la réouverture des écoles en automne

Alors que les Démocrates rejettent l’idée de rouvrir les écoles à la rentrée, Donald Trump exige, comme l’avait décidé la Suisse, de renvoyer les élèves en classe.

«J'exhorte toutes les écoles à ouvrir et à proposer à leurs élèves des cours à plein temps», a déclaré sur CNN dimanche matin la ministre américaine de l'Education Betsy DeVos, relayant l'appel présidentiel. «La règle devrait être que les enfants retournent à l'école à l'automne», a-t-elle martelé, mettant en avant les conséquences catastrophiques de leur fermeture pour les «populations vulnérables». Les éventuelles résurgences du virus peuvent être «gérées école par école», et toute approche «uniforme» serait erronée, a-t-elle affirmé. «Si les écoles ne rouvrent pas et ne tiennent pas leurs promesses, elles ne devraient pas toucher les financements» fédéraux, a dit sur Fox News la ministre, réitérant une menace formulée par Donald Trump.

Des recommandations strictes

Pour Donald Trump a critiqué ces consignes comme étant «trop dures». Dans un document interne des CDC destiné à accompagner les autorités locales sur le sujet, obtenu et publié par le New York Times dimanche, la réouverture des écoles et universités y est considérée comme «le risque le plus haut» de diffusion du virus.