Travail forcé des Ouïghours – Les Etats-Unis se ferment aux importations du Xinjiang

Travail forcé des Ouïghours : Les États-Unis se ferment aux importations du Xinjiang

Pour la première fois, les produits fabriqués dans cette province chinoise seront interdits d’entrée aux USA, à moins que les entreprises ne prouvent qu’ils n’ont pas été fabriqués avec du travail forcé.

Est-ce la fin des importations de coton et de tomates du Xinjiang aux États-Unis? Joe Biden a signé jeudi une loi interdisant l’achat de produits qui seraient issus du travail forcé des Ouïghours en Chine, et la Maison-Blanche a déjà mis en garde les entreprises américaines tentées de fléchir face à Pékin.

La loi demande de porter une attention particulière aux importations de trois produits: le coton, dont le Xinjiang est l’un des grands producteurs mondiaux; les tomates, également produites en masse dans la région; et le polysilicium, un matériau utilisé dans la production de panneaux photovoltaïques.

Cette loi donne au gouvernement «de nouveaux outils pour empêcher l’entrée sur le territoire de produits fabriqués avec du travail forcé au Xinjiang et tenir responsables les personnes et entités derrière ces abus», a déclaré jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué, appelant le gouvernement chinois à mettre fin «au génocide et aux crimes contre l’humanité».