Covid-19

Les Etats-Unis se retirent de l'OMS pour de bon

Le secrétaire général de l’ONU a reçu mardi la déclaration officielle du retrait américain de l’agence basée à Genève.

Les Etats-Unis se retirent formellement de l'Organisation mondiale de la santé. Une déclaration en ce sens a été remise au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a indiqué mardi un haut-fonctionnaire du gouvernement Trump à l'agence de presse allemande DPA. D’après CNN, la lettre adressée à l’ONU est «très courte, environ trois phrases», et amorce une procédure de retrait qui devrait durer environ une année.

Donald Trump avait émis de nombreuses critiques à l’encontre de l’OMS et de sa gestion de la crise du coronavirus, l’accusant notamment de se montrer trop complaisante envers son meilleur ennemi la Chine. En avril, il avait déjà suspendu le financement américain de l’OMS. Les Etats-Unis étaient le plus gros contributeur de l’organisation, avec entre 400 et 500 millions de dollars, soit 15% du budget de l’agence onusienne basée à Genève.