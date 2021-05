Afghanistan : Les États-Unis se retirent d’une de leurs plus importantes bases

Les forces US ont quitté entièrement la base aérienne de Kandahar, au sud de l’Afghanistan, longtemps leur 2e plus grande base militaire du pays.

À une certaine époque, cette base a été la deuxième plus importante pour les troupes américaines et internationales présentes dans le pays. La province de Kandahar est un ancien bastion des talibans situé dans le sud de l’Afghanistan et ces derniers mois, elle a été le théâtre d’affrontements entre les insurgés et les forces afghanes. Un cessez-le-feu de trois jours a débuté jeudi entre les deux parties, à l’occasion de l’Aïd, après des semaines d’intenses affrontements à travers tout le pays. L’armée américaine n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat.