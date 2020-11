Climat : Les Etats-Unis sortent effectivement de l’Accord de Paris

L’élection en cours aux Etats-Unis pourrait toutefois changer la donne puisque en cas de victoire de Joe Biden, Washington rejoindrait rapidement à nouveau les efforts internationaux contre le réchauffement climatique.

Une victoire de Joe Biden et la première économie mondiale rejoindrait rapidement à nouveau les efforts internationaux contre le réchauffement climatique, comme il l’a promis. Une réélection de Donald Trump et le pays ferait en revanche cavalier seul pour au moins quatre années supplémentaires. Mercredi matin, les deux candidats étaient en position de l’emporter.

Le candidat démocrate a présenté un plan de 1700 milliards de dollars afin que les Etats-Unis atteignent d’ici 2050 la neutralité carbone. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président républicain a de son côté défendu l’industrie des énergies fossiles, mis en doute les scientifiques sur le changement climatique et détricoté plusieurs garde-fous environnementaux.

S’il venait à obtenir un second mandat, la lutte pour le climat passera par les Etats, les municipalités et les entreprises, dont les initiatives, même sans l’appui du gouvernement fédéral, pourraient permettre aux Etats-Unis de réduire leurs émissions carbone de 37% d’ici 2030, selon un récent rapport du groupe America’s Pledge.

«A l’écart»

Au-delà des clivages

Et même si les Etats-Unis étaient amenés à reprendre rapidement le train en marche, leur crédibilité pourrait être remise en cause. Ils comptaient déjà parmi les architectes de l’accord de Kyoto, qu’ils n’ont finalement jamais ratifié.

D’où la nécessité, pour Andrew Light, d’engager une politique climatique suffisamment ambitieuse et durable pour qu’une future administration républicaine ne puisse pas faire machine arrière. «Des études montrent que la question climatique dépasse auprès du grand public le clivage entre républicains et démocrates», avance-t-il.

Ralentissement

Même si la route est encore longue, quelques signes laissent déjà augurer aux Etats-Unis du ralentissement des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. Malgré les efforts de Donald Trump pour relancer l’industrie, davantage de centrales à charbon ont fermé sous sa présidence qu’au cours du second mandat de Barack Obama.

Et, lois du marché obligent, la production et la consommation d’énergies renouvelables ont battu des records dans le pays en 2019. Le gaz naturel compte toujours malgré tout pour plus d’un tiers de la production énergétique américaine avec l’essor de la fracturation hydraulique.