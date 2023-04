Hockey sur glace: Les États-Unis sur le toit du monde

Les Etats-Unis, dont la dernière victoire remonte à 2019, a profité des pénalités sifflées contre l’équipe canadienne en toute fin de rencontre, pour marquer trois buts en 1 minute et 12 secondes.

Hilary Knight a signé un triplé (45e, 56e, 57e), et Abbey Murphy (18e), Caroline Harvey (45e) et Cayla Barnes (58e) ont chacune marqué un but.