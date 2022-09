Guerre en Ukraine: Les Etats-Unis vantent les «succès» des alliés sur le terrain

Guerre en Ukraine : Les États-Unis vantent les «succès» des alliés sur le terrain

Cette nouvelle aide américaine comprend notamment des systèmes de lance-roquettes multiples guidés dits GMLRS, «des obusiers de 105 mm, des munitions d’artillerie, ainsi que des Humvees, ambulances blindées, systèmes antichars, armes légères, et plus encore», a détaillé M. Austin devant la presse.

«Bonnes nouvelles»

«Chaque jour, nous constatons la détermination des alliés et des partenaires du monde entier qui aident l’Ukraine à résister à la guerre de conquête illégale, impériale et indéfendable de la Russie», s’est réjoui M. Austin. Cette cinquième réunion du Groupe de contact sur la défense ukrainienne, à l’invitation du ministre américain, est destinée à témoigner de «l’unité et la solidarité» des alliés de l’Ukraine, selon le chef d’état-major américain, le général Mark Milley.