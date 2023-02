Les États-Unis viennent d’abattre un objet volant au-dessus de l’Alaska

USA : Les États-Unis abattent un objet volant au-dessus de l’Alaska

«Nous ne comprenons pas pour l’heure son usage»

«Nous ne savons pas qui en est le propriétaire, si c’est un État ou une entreprise ou un particulier, nous ne le savons pas. (…) Et nous ne comprenons pour l’heure pas son usage», a-t-il assuré. Le président Joe Biden a donné l’ordre de le détruire «ce matin», a-t-il dit, et cela a été fait en début d’après-midi (heure de Washington). John Kirby a précisé que cet objet était «beaucoup plus petit» que le ballon chinois que les États-Unis ont détruit samedi dernier, lequel volait par ailleurs, à une altitude plus élevée.