Immigration : Les États-Unis vont accueillir 125’000 réfugiés en 2022

Joe Biden tient ainsi une promesse de campagne en doublant ce chiffre pour l’année 2022, la première année fiscale complète de sa présidence.

Ce programme ne concerne que des réfugiés sélectionnés après plusieurs années d’examens de leurs dossiers par les agences de sécurité et de renseignement américaines dans les camps de l’ONU à travers le monde pour être réinstallés aux États-Unis, essentiellement parmi les plus vulnérables comme les personnes âgées, les veuves et les handicapés. Joe Biden avait souligné en février que le programme protégerait aussi les membres de la communauté LGBT.

«Valeurs fondamentales américaines»

«Un programme d’admission solide est essentiel pour les intérêts américains en matière de politique étrangère et ses objectifs de sécurité nationale, et reflète les valeurs fondamentales américaines», a indiqué le porte-parole du département d’État Ned Price, dans un communiqué. Pendant des années, les États-Unis ont accueilli plus de réfugiés que tous les autres pays ensemble, mais le Canada les a dépassés en 2019 en ouvrant la porte à plus de 30’000 réfugiés, selon les chiffres de l’ONU.