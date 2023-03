Les États-Unis vont «continuer à voler là où c'est permis»

La Russie a dit mercredi vouloir repêcher le drone américain qu’elle est accusée d’avoir fait s’abîmer en mer Noire et qui prouve selon elle l’implication des États-Unis dans le conflit en Ukraine, Washington annonçant de son côté enquêter sur les motivations de Moscou dans cet incident. Mercredi soir, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé que l’une des causes de l’incident était le «renforcement» des opérations d’espionnage américaines.

«Les causes de l’incident sont la non-observation par les États-Unis de la zone de limitation des vols annoncée par la Russie et établie du fait de la conduite de l’opération militaire spéciale (en Ukraine), ainsi que le renforcement des activités de renseignement contre les intérêts de la Russie», a indiqué le ministre, cité dans un communiqué de son ministère. «La Russie ne souhaite pas une telle évolution des événements mais elle réagira désormais proportionnellement à toute provocation», ajoute le texte.

«Action irréfléchie»

Dans l’est du pays, les forces russes en sont notamment toujours à prendre d’assaut la petite ville de Bakhmout, que les Ukrainiens défendent avec acharnement depuis des mois, a indiqué l’armée ukrainienne dans son rapport quotidien. «Nos défenseurs ont repoussé des attaques de l’ennemi près des villages d’Orikhovo-Vasylivka et Bogdanivka», a-t-elle ajouté. Plus au sud, «en raison de leur impuissance, les occupants terrorisent les civils» dans la région de Kherson, selon la même source.

«Un signal de Poutine»

Dans ce contexte et alors qu’ont commencé les livraisons de chars lourds occidentaux aux Ukrainiens, la neutralisation du drone Reaper est «un signal de Poutine qu’il est prêt à étendre la zone du conflit et à y impliquer d’autres parties», a déclaré sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiï Danilov.

La Russie de son côté a annoncé elle allait s’efforcer de retrouver l’appareil et de le récupérer pour en analyser les équipements d’observation très perfectionnés. «Je ne sais pas si on arrivera à l’atteindre ou pas, mais il faut essayer. Et on va obligatoirement s’en occuper, et j’espère bien sûr avec succès», a dit à la télévision russe le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolaï Patrouchev. Il a estimé que l’incident prouvait que les États-Unis «participent directement (…) à la guerre».