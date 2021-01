Diplomatie : Les États-Unis vont ouvrir un consulat au Sahara occidental

Le Sahara occidental est la dernière des anciennes colonies africaines au statut non réglé, que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario.

Les États-Unis ont officiellement lancé dimanche le processus d’ouverture d’un consulat américain au Sahara occidental, la dernière des anciennes colonies africaines au statut non réglé, que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, a constaté l’AFP.

«Un jour historique»

Il a rappelé qu’il y a un mois, le président Donald Trump annonçait à la fois la reconnaissance de «la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental» et que «le Maroc et Israël (…) allaient améliorer leurs relations diplomatiques».

«Conflit gelé»

«Nous avons travaillé avec les Nations Unies pour trouver une solution pacifique à ce conflit gelé et le mois dernier le président Trump a reconnu l’inévitable et formulé l’évidence: cette région est marocaine et le Maroc a la seule solution fiable et durable pour résoudre le destin de ce territoire», a souligné David Fisher.