Amérique du Nord – Les Etats-Unis vont rouvrir leurs frontières terrestres en novembre

Amérique du Nord : Les États-Unis vont rouvrir leurs frontières terrestres en novembre

Après avoir annoncé la fin des restrictions pour les voyageurs vaccinés arrivant par les airs, Washington va rouvrir ses frontières avec le Canada et le Mexique.

Après avoir déjà annoncé la fin prochaine des restrictions pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19 arrivant par les airs, les États-Unis ouvriront «début novembre» leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada, également aux visiteurs vaccinés, a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi un haut responsable de la Maison-Blanche.

Face à la pandémie, les États-Unis avaient fermé leurs frontières à partir de mars 2020, pour des millions de voyageurs en provenance notamment de l’Union européenne, du Royaume-Uni, ou de Chine, puis plus tard d’Inde ou du Brésil. Mais aussi pour les visiteurs venus, par voie terrestre, du Canada et du Mexique. Cela a causé des situations personnelles douloureuses, et des dommages économiques.