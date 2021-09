Diplomatie : Les États-Unis vont s’entretenir avec leurs alliés sur la situation afghane

Après l’annonce du gouvernement taliban, les États-Unis vont se réunir virtuellement avec les ministres de 20 pays pour examiner la voie à suivre en Afghanistan.

Le chef de la diplomatie américaine a quitté le Qatar, le plus grand centre de transit du pont aérien en provenance d’Afghanistan, et il est attendu à la mi-journée sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne, un autre centre par où transitent plusieurs milliers d’évacués, a-t-on appris auprès du département d’État.

Les USA «préoccupés» par la composition du gouvernement taliban

Les discussions pourraient également permettre de coordonner la manière de traiter le gouvernement intérimaire présenté mardi, qui ne compte aucune femme ni aucun membre non taliban et dont le ministre de l’Intérieur est recherché par les États-Unis pour des accusations de terrorisme. «Nous voulons procéder conjointement et de manière coordonnée à la prochaine phase, notamment en ce qui concerne les relations avec les nouveaux dirigeants de Kaboul», a confirmé mercredi matin, M. Maas, dans un communiqué.