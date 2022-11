Les Etats veulent la fin de la gratuité pour les tests Covid

Même si toutes les mesures ont été abandonnées en Suisse et si la situation sanitaire s’est nettement détendue cette année, le Conseil fédéral estime qu’il est néanmoins nécessaire «d’avoir la possibilité d’agir dans certains domaines, et ce pour les deux prochains hivers, à savoir l’hiver 2022/23 et l’hiver 2023/24. Pour ce faire, il est indispensable de proroger certaines dispositions de la loi Covid-19 jusqu’à l’été 2024». Le Conseil national avait déjà accepté ce délai en juin dernier. Le Conseil des États l’a suivi.

Que les gens payent les tests

Si les deux Chambres sont d’accord sur la prolongation de la loi Covid-19 jusqu’en juin 2024, elles divergent sur le financement des tests. Le Conseil national estime que la prise en charge revient à la Confédération, et non aux cantons comme le propose le Conseil fédéral. Le Conseil des États estime, lui, que ce n’est ni à la Confédération ni aux cantons à payer, mais aux personnes qui se font tester, et cela dès le 1er janvier prochain. Sauf si l’état de «situation particulière» est de retour. Ce serait donc la fin de la gratuité pour ces tests, notamment les tests PCR, dont le coût peut varier entre 80 et 150 francs.