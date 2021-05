Session - Les États veulent renforcer la loi pour lutter contre les faillites abusives

Béatrice Devènes

Le Conseil fédéral doit pouvoir empêcher les débiteurs d’user abusivement de la procédure de faillite afin d’échapper à leurs obligations et de faire une concurrence déloyale à d’autres entreprises. Le Conseil des États a accepté lundi par 41 voix contre 1 de renforcer la loi pour lutter contre les abus.

La loi sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, concoctée par le Conseil fédéral suite à une motion déposée en 2011 déjà, veut empêcher que des personnes ne profitent de la faillite d’une société pour échapper à leurs obligations et les faire assumer par les assurances sociales. Les personnes malhonnêtes qui abusent de la faillite pour se débarrasser de leurs dettes fondent rapidement une nouvelle entreprise. Elles réengagent leurs salariés et rachètent leurs outils de production dans le but d’abuser de leurs créanciers et des assurances sociales. Leurs agissements constituent aussi une distorsion de la concurrence, soulignait la motion. Le droit actuel permet déjà de sanctionner les abus en matière de faillites. Mais les créanciers renoncent souvent à poursuivre des abus en raison d’obstacles trop importants.

Des pertes d’au moins 2,3 milliards

«En 2019, 16 000 faillites ont été ouvertes dans toute la Suisse, dont 8500 concernaient des personnes morales inscrites au Registre du commerce. Elles ont entraîné des pertes de 2,3 milliards de francs pour les créanciers», a expliqué en préambule Beat Rieder (Centre/VS), au nom de la commission. Toutefois, ce montant ne comprend pas les pertes liées aux procédures abandonnées pour insuffisance d’actifs, car il n’est pas possible de les chiffrer, a-t-il précisé. Or 60% de toutes les faillites ouvertes sont abandonnées pour manque d’actifs. «On suppose donc que les pertes totales liées aux procédures de faillite se sont élevées à environ 5 à 11 milliards de francs en 2019», a-t-il expliqué. Il a toutefois précisé qu’il n’était pas possible de déterminer quelle part de ces pertes était imputable aux faillites abusives.

La révision doit permettre de mieux appliquer l’interdiction pénale d’exercer une activité. L’interdiction d’exercer une activité inscrite dans le casier judiciaire sera communiquée aux offices du Registre du commerce, afin qu’ils puissent radier la personne. Si les sénateurs ont dit oui à quasiment tout le projet du Conseil fédéral, ils ont toutefois souhaité que la décision d’opting-out – soit la possibilité offerte actuellement aux entreprises de ne pas se soumettre au contrôle restreint de leurs comptes – soit soumise à un renouvellement tous les deux ans, sur présentation des comptes annuels auprès du Registre du commerce.

«Limiter la casse»

«C’est un excellent compromis entre la suppression pure et simple de l’opting-out et le maintien de la situation actuelle», a estimé Céline Vara (Verts/NE). «En effet, plus tôt un diagnostic peut être posé sur la santé d’une entreprise, plus vite des mesures peuvent être prises pour l’assainir ou limiter la casse», a-t-elle ajouté. Pour Martin Schmid (PLR/GR), cette précision est inutile. Elle constituera une charge administrative inadéquate aux entreprises, a-t-il estimé, sans parler des coûts qu’entraînera une telle mesure. Le compromis a été finalement accepté par 22 voix contre 17.

Les sénateurs ont également refusé d’exclure les créances de droit public, comme les impôts ou les primes d’assurance obligatoire, de la poursuite par voie de faillite. Suivant leur commission, ils ont également ajouté une disposition obligeant les préposés aux faillites de communiquer aux autorités de poursuite pénale les cas suspects.

Le Conseil des États n’a en revanche pas voulu de trois motions du Conseil national visant à passer à l’action contre les faillites abusives en chaîne. Les abuseurs devaient être punis plus sévèrement, demandaient notamment l’ex-député Jean Christophe Schwaab (PS/VD) ou encore le conseiller national PLR vaudois Olivier Feller. La loi contre l’usage abusif de la faillite répond déjà à cette demande, a estimé Karin Keller-Sutter.