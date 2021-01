Ovechkin, Crosby et McDavid, les trois superstars de la NHL, ont tous marqué en prolongation et donné la victoire aux leurs samedi soir.

Connor McDavid a encore inventé un but incroyable. AFP

Si certains pensent que les tirs aux buts sont parfois des loteries, il n'y a en revanche guère de hasard lors de la prolongation à trois contre trois, lorsque les talents individuels peuvent faire des différences énormes, quand défenses et gardiens sont fatigués par plus de soixante minutes d'effort. La nuit de samedi à dimanche dans la Ligue nationale en a apporté une démonstration éclatante.

Les trois plus grandes stars de ce jeu, Sidney Crosby, Alexander Ovechkin et Connor McDavid ont tous trois offert le points bonus à leur troupe, après respectivement 2 minutes et 27 secondes de prolongation contre les New York Rangers (4-5 ap), 28 secondes de plus face aux Boston Bruins (4-3 ap) et 42 secondes dans le temps supplémentaire devant les Toronto Maple Leafs (4-3 ap).

La prestation la plus éclatante parmi ces trois joueurs étoiles est tout de même venue de la crosse du plus jeune des trois. Contre les Leafs, McDavid a quasiment tout fait et a inscrit un des plus beaux buts de sa carrière - qui en compte désormais 169 au compteur - en slalomant entre les piquets des Leafs. Le Canadien sort d'un quatrième match de suite avec au moins deux points!

Du côté suisse, s'il a levé les bras à la suite du but de Crosby, pas sûr que Yannick Weber se satisfasse de sa prestation pour son retour dans la grande Ligue. Le Bernois a patiné un peu plus de 12 minutes, pour rendre une fiche de -2, un tir au but et trois charges distribuées. Nico Hischier n'a toujours pas retrouvé la glace avec des New Jersey Devils battus par les Buffalo Sabres (4-3). Roman Josi, lui, a joué plus de 23 minutes et réussi un assist lors du revers des Nashville Predators chez le Tampa Bay Lightning (4-3).