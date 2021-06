Santé - Les étonnants bienfaits du yoga sur les enfants hyperactifs

Faire des bulles de savon pour travailler sa respiration… «Nous parlons plutôt de souffle avec les enfants», corrige Laetitia Cudini. Cette spécialiste de la petite enfance et instructrice de yoga parcourt les crèches genevoises depuis cinq ans. Son but? Apprendre aux enfants à prendre conscience de leur corps, de leur souffle. Car le yoga, ce n’est pas réservé aux adultes. Au début du mois, comme pour venir confirmer cette nouvelle tendance, une étude publiée dans la revue scientifique Biological Psychatry qui fait autorité dans le domaine des neurosciences psychiatriques, indique même que le yoga pourrait aider les enfants souffrant de trouble de l’attention et/ou de l’hyperactivité (TDAH). «Cela ne m’étonne pas, je vois un réel changement chez les enfants que je suis: ils s’apaisent», relève Laetitia Cudini qui travaille principalement avec des enfants en bas âge: «dès qu’ils ont deux ou trois ans, il est possible d’instaurer une petite routine».

Dans les crèches, elle travaille souvent avec des enfants à besoins spécifiques. Parmi eux, certains souffrent de trouble de l’attention ou de l’hyperactivité, d’autres de trouble autistique plus lourd. «Avec eux, les temps de séances sont réduits et les groupes de maximum cinq enfants pour qu’ils se sentent sécurisés.» Le challenge? Garder l’attention des petits. Pour le faire Laetitia Cudini utilise des outils ludiques: bulles de savons pour travailler le souffle, mais aussi des sabliers sensoriels colorés qui attirent l’œil permettant ainsi aux enfants de se concentrer et des positions qui rappellent des animaux pour se détendre.

Respirer par le ventre

Le TDAH est un véritable handicap dans la vie scolaire et sociale. Beaucoup des enfants concernés ne sont pas diagnostiqués, ne sont pas éligibles aux traitements médicamenteux ou n’y répondent pas. Le yoga, est-il vraiment une solution alternative? C’est en tout cas ce que semble confirmer une récente étude de l’Université fédérale de l’Oural (UrFU), en Russie.

Pendant trois mois, à coup de trois séances par semaine, 16 enfants atteints de TDAH et âgés de 6 à 7 ans, ont pratiqué des exercices de respirations et des techniques corporelles s’apparentant à du yoga. Résultat? «L’exercice de respiration était basé sur le développement de la respiration profonde rythmée par le diaphragme. Elle permet de mieux alimenter le cerveau en oxygène et aide la formation réticulée à assumer son rôle. Lorsque la formation réticulée reçoit suffisamment d’oxygène, elle commence à mieux réguler l’état d’activité de l’enfant», détaille l’étude. Les résultats pour les jeunes sujets TDAH seraient d’ailleurs effectifs plus d’un an après l’arrêt de la pratique puisque la technique de respiration deviendrait une nouvelle routine pour l’enfant.