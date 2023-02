Immigration : Les étrangers venus travailler en Suisse ont été plus nombreux en 2022

Dans le même temps, 73’736 étrangers qui avaient une résidence permanente ont quitté la Suisse. Au final, le solde migratoire (différence entre l’immigration et l’émigration) a augmenté par rapport à 2021 pour s’établir à 81’345 personnes. Fin décembre 2022, la Suisse comptait 2’241’854 ressortissants étrangers résidant en Suisse à titre permanent. C’est environ 30’000 personnes de plus que six mois auparavant. Environ les deux tiers sont des citoyens de pays de l’UE ou de l’AELE.

Les Italiens toujours les plus nombreux

La hausse des séjours de longue durée découle de la demande des entreprises dans les secteurs des services, de l’industrie et de la construction, indique le SEM. Dans le détail, les domaines de la planification, du conseil et de l’informatique, de l’hôtellerie et de la restauration, du commerce et de la santé ont enregistré les plus fortes progressions.