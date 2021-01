Grèce : Les étudiants à nouveau dans la rue à Athènes

En dépit de l’interdiction des rassemblements, des milliers d’étudiants ont manifesté pour la troisième fois jeudi dans la capitale grecque contre une loi visant à instituer un corps de police au sein des universités.

«C’est absolument intolérable»

Mais étudiants et recteurs ripostent que cette mesure supprime le statut d’autogestion des universités, un principe établi dans la majorité des universités en Europe et en vertu duquel la police n’est autorisée à intervenir qu’après une demande du rectorat.

Un sujet délicat en Grèce

Au pouvoir depuis plus d’un an et demi, le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis a fait de «la sécurité une priorité» et augmenté les effectifs et les contrôles des forces de l’ordre.