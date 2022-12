Hautes études : Les étudiants alémaniques boudent les unis romandes

Le nombre de Suisses alémaniques dans les universités de Suisse romande atteint un nouveau plancher. Tandis que les Romands sont plus nombreux à étudier outre-Sarine.

Relations internationales à Genève, génie mécanique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ou droit à Neuchâtel. Le choix des filières d’études en Suisse romande est très varié. Mais les jeunes de Suisse alémanique sont de moins en moins nombreux à se laisser séduire par cette offre, comme le montrent les chiffres actuels relayés par la «Schweiz am Wochenende».

Dans le détail, l'Université de Genève compte actuellement 10% d’étudiants de cantons purement germanophones en moins qu’il y a dix ans. Le recul est encore plus important à l’Université de Lausanne (-20%) et à Fribourg, majoritairement francophone (-23%). Cette année, l’EPFL ne compte que 24 inscriptions au bachelor parmi les 18 cantons alémaniques; jusqu’en 2016, certaines promotions affichaient encore des chiffres deux fois plus élevés.

Ces chiffres en baisse surprennent, car les universités enregistrent toujours plus d’étudiants dans toute la Suisse. En Suisse romande, c’est également le cas grâce à l’augmentation du nombre d’étudiants romands et étrangers. Le recul de la part de la Suisse alémanique est donc d’autant plus frappant. En 2001, les 4005 représentants des cantons purement germanophones représentaient à peine 10% de tous les étudiants de Suisse romande. En 2021, ils n’étaient plus que 2481, ce qui correspond à une part de 4%. La raison principale de cette perte d’attractivité serait que le français perd de son importance dans les écoles secondaires au Tessin et dans les cantons suisses alémaniques.

Les Romands apprécient la Suisse alémanique

À l’inverse, de l’autre côté de la barrière de rösti, le nombre d’étudiants francophones des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura dans les universités suisses alémaniques a plus que doublé entre 2001 et 2021, passant de 718 à 1716.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.