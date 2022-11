Université de Genève: Les étudiants continueront d’avoir les repas à 5 francs 

L’offre est disponible à Uni Mail et à Uni Dufour sur présentation d’un QR code délivré par l’application Unipass. Le personnel, lui, se voit proposer des repas à 7,5 francs.

Changement au sein des cafétérias d’Uni Mail et Uni Dufour. Depuis le début du semestre d’automne, les restaurants des deux sites de l’Université de Genève (Unige) sont exploités par SV Group, qui avait déjà la gérance dans les bâtiments des Sciences et du CMU. L’alma mater et le nouveau prestataire ont travaillé de concert pour fixer des prix abordables. Résultat: les étudiants continueront à profiter du repas à 5 francs, mis en place dans le contexte de la crise du coronavirus.