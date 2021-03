La statistique paraît improbable. Si la majorité des habitants du canton de Fribourg sont francophones, comment se fait-il que seuls 20% des élèves admis en première année de médecine soient Romands? Dans une question déposée mercredi, les députés Michel Zadory (UDC) et Philippe Demierre (UDC) affirment que c’est à cause du test d’aptitude servant à sélectionner les candidats, un système qui favoriserait les étudiants alémaniques.

«Cette sélection a été introduite en Allemagne dans les années 1990. Dans les cantons universitaires alémaniques et au Tessin, les candidats se préparent par des cours spécifiques à cet examen d’entrée. Matériel d’exercices et manuels d’apprentissage sont à disposition des candidats alémaniques. Tel ne semble pas du tout être le cas pour les Romands, qui sont de ce fait prétérités. Les statistiques de réussite le prouvent. Fort de ce constat, l’étudiant fribourgeois préfère aller à Lausanne ou Genève, universités qui ne connaissent pas ce test d’aptitudes et délaisse ainsi, parfois définitivement, son canton», détaillent-ils.