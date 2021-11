La cafétéria de l'Uni libérée après 15 jours d’occupation

Le gérant veut être compensé

Le coût des deux semaines d’occupation estudiantine de la cafétéria doit encore être précisé. «Mais on est autour de 100’000 francs de pertes», a estimé Christian Volmerange, directeur général de Novae. L’entreprise qui gère le restaurant universitaire d’Uni-Mail va prochainement discuter avec le rectorat pour toucher des compensations. Le patron de la société est serein: «Le dialogue est bon avec l’Unige, qui nous a soutenus.» Il ne craint pas non plus d’éventuels dégâts dans la cafétéria. «Nous avons eu affaire à des étudiants responsables et pacifiques; nous ferons demain (mardi) un état des lieux.» Durant l’occupation de la cafétéria, les employés n’ont pas été mis au chômage technique, selon Novea, mais replacés sur d’autres sites de l’entreprise.