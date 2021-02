Vaud : Les étudiants mobilisés seront indemnisés

En marge de l’indemnité usuelle de 400 francs, les stagiaires du domaine de la santé recevront 750 francs par mois.

Comme lors de la première vague de l’épidémie de coronavirus au printemps 2020, les étudiants volontaires du domaine de la santé ont été appelés en renfort dès le 1er novembre. Ils ont pu effectuer des missions qui ont reçu le statut de stages et sont donc rémunérées comme tels. Mais devant le caractère extraordinaire de cet engagement des étudiantes et étudiants, devant les responsabilités prises et la flexibilité qui leur a été demandée, le Conseil d’Etat a décidé de leur allouer une indemnité exceptionnelle de 750 francs par mois en complément de l’indemnité de stage usuelle de 400 francs. Au vu de la situation sanitaire, cette mobilisation doit être poursuivie en 2021. Quatre millions de francs sont donc prévus pour couvrir la période du 1er janvier au 30 avril, pendant laquelle un potentiel de 1300 étudiantes et étudiants est mobilisable.