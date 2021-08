Université de ZUrich - Les étudiants ont gagné: le plagiat ne coûtera pas 4000 fr. d’amende

Des étudiants se sont opposés à la mise en place d’un nouveau règlement sanctionnant sévèrement le plagiat. De gauche à droite: «Contre l’arbitraire et la discipline», «La formation à la place de l’ordre et la discipline», «Pas d’amende, quoi qu’il en soit».

Non, le plagiat ne sera pas puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 4000 francs. L’association des étudiants de l’Université de Zurich (VSUZH) sort vainqueure dans le procès mené contre l’institution. Les élèves s’opposaient à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement qui visait à sanctionner financièrement le plagiat.

Le Tribunal administratif du canton de Zurich a jugé qu’il n’existait pas de base légale pour infliger ces amendes. Selon l’arrêt de celui-ci, il convient d’abroger l’article correspondant et de trouver des sanctions qui soient directement liées à l’Université, l’exclusion des études par exemple.

Une victoire pour les étudiants

«Ce jugement est plus qu’un petit succès pour nous», a déclaré Pio Steiner, coprésident de l’association des étudiants de l’Université, à 20 Minuten . «Le fait que nous, en tant qu’étudiants, puissions l’emporter contre notre université nous rend très heureux», a-t-il poursuivi. L’association se dit prête à collaborer «de manière constructive» avec l’Université en vue d’établir un nouveau règlement.

Jusqu’à 500 francs d’amende à Fribourg

En 2010, un étudiant en Master à Fribourg a été puni d’une amende de 300 francs pour plagiat. Il avait également été exclu de l’Université quatre ans plus tard après une deuxième infraction, et la sanction avait été confirmée par la Chambre des recours. Contactée, l’Université a également précisé que «quelques autres cas de plagiat» ont été sanctionnés par une amende de 100 francs.

Prévenir plutôt que sanctionner

«La culture ayant changé, surtout en matière informatique, le geste du plagiat est devenu plus facile à accomplir» constate Danielle Chaperon, ancienne vice-rectrice, dans une interview disponible sur le site de l’Uni. «Il nous semblait qu’il ne fallait pas dédramatiser le plagiat pour autant, et donc que le dispositif réglementaire devait être complété par une partie pédagogique et préventive», y dit-elle.