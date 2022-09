Recours contre les mesures Covid : Les étudiants vaudois capitulent, les Genevois en appellent aux dons

Jugeant le recours sans objet, le Tribunal cantonal a balayé la cause des étudiants vaudois. Mais les espoirs sont encore permis du côté de Genève et Fribourg.

Après presque un an d’attente, les étudiants vaudois qui avaient fait recours contre l’obligation de présenter un certificat Covid pour fréquenter les universités et hautes écoles, ont reçu une réponse de la Cour constitutionnelle vaudoise. Cette dernière estime que «les mesures attaquées ne sont plus en place et qu’il n’y a donc plus de raison de délibérer», rapportent plusieurs groupes d’étudiants dans un communiqué.