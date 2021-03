Pollution : Les eurodéputés ouvrent la voie à une «taxe carbone» aux frontières

Le Parlement européen veut pénaliser les produits issus de pays aux normes climatiques moins strictes, pour être en accord avec le durcissement des exigences environnementales entrepris par les Vingt-Sept.

La résolution a été débattue lundi au Parlement européen et votée mercredi.

En contrepartie, les importants «droits à polluer» distribués gratuitement aux entreprises européennes pour leur permettre d’affronter la concurrence internationale devraient être supprimés, selon la résolution débattue lundi au Parlement européen et votée mercredi.

Comment taxer ces importations?

Comment taxer ces importations? Plusieurs pistes sont évoquées et la Commission européenne tranchera d’ici juin, avant de soumettre sa proposition aux États membres et aux parlementaires.

«Une taxe sur la consommation sans contrepartie sociale serait malvenue. Il y a aussi l’idée d’un droit de douane, ce qui serait plus simple à comprendre pour l’opinion publique mais il faut l’unanimité» des Vingt-Sept, observe l’eurodéputé vert Yannick Jadot, rapporteur du texte.

Pour lui, le plus probable reste l’instauration d’un marché d’échange de quotas d’émissions, c’est-à-dire de droits à polluer: l’entreprise exportatrice devrait prouver l’«intensité carbone» de sa production et si celle-ci est supérieure au standard européen, elle devrait acquérir un quota.

Entre 5 et 14 milliards d’euros par an

L’UE pourrait fixer un niveau maximal d’émissions carbone liées à ses importations -qui se traduirait par un nombre limité de quotas mis en vente. Nouvelle source de revenus pour le budget de l’UE, ce mécanisme pourrait générer entre 5 et 14 milliards d’euros par an, «même si c’est d’abord un outil au profit d’une politique climatique», souligne Yannick Jadot.

«Le beurre et l’argent du beurre»

Puisque la taxation aux frontières doit mettre fin à la concurrence étrangère déloyale, le texte prévoit la suppression rapide des quotas d’émission gratuits distribués au sein de l’UE aux entreprises des secteurs les plus polluants (sidérurgie, bâtiment, chimie…) pour qu’elles restent compétitives face aux importations.

«Les industriels ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre» et ces quotas gratuits sont «une faille qui protège une vaste majorité des secteurs gros émetteurs de carbone», souligne Doreen Fedrigo, de l’ONG Climate Action Network (CAN).