Environnement : Les eurodéputés réclament des mesures sur le méthane

Les eurodéputés ont demandé jeudi à la Commission européenne de fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de méthane, l’un des gaz les plus polluants, et ont appelé à un accord mondial sur le sujet à la COP26. «L’objectif est de réduire significativement les émissions de méthane dans l’UE d’ici à 2030 conformément à l’accord de Paris», ont insisté les élus dans une résolution adoptée par 563 voix contre 122 et 11 abstentions.