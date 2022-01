Takuba : Les Européens appellent la junte malienne à remédier au blocage

Bamako avait demandé lundi au Danemark de retirer le contingent récemment déployé pour participer à la task force Takuba, destinée à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes.

«Nous, partenaires internationaux engagés en soutien du Mali et de son peuple dans leurs efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durables et dans la lutte contre le terrorisme, regrettons profondément la déclaration des autorités maliennes de transition (…) alléguant que le déploiement du contingent danois dans la Task Force Takuba est intervenu sans base légale et sans le consentement du gouvernement malien», souligne le communiqué, en appelant les autorités maliennes à «remédier rapidement à cette situation».