E-sport : Les Européens de FPX sont les nouveaux caïds du circuit «Valorant»

Ardiis, Suygetsu, Zyppan, Ange1 et Shao (de g. à dr.) célèbrent leur victoire.

Après quatre tournois internationaux et autant de vainqueurs différents, la couronne du Champions Tour de «Valorant» a une nouvelle fois changé de tête. Dimanche, les Européens de FunPlus Phoenix (FPX) se sont adjugé leur tout premier trophée majeur en remportant les Masters de Copenhague face aux Singapouriens de Paper Rex. Une jolie revanche pour le roster de FPX, qui n’avait pas pu participer aux Masters de Reykjavik en raison de restrictions de voyage liées au conflit ukrainien.

Véritable épopée vers le titre

L’histoire a d’ailleurs bien failli se répéter au Danemark, puisque FPX, qui comprend un Ukrainien, deux Russes, un Suédois et un Britanno-Letton dans ses rangs, a dû remplacer le Russe Suygetsu par le Danois Seider en phases de groupes pour un problème de visa. Mais le joueur de 20 ans a finalement pu rejoindre son équipe dans le Lower Bracket des play-off, marquant ainsi le début d’une véritable épopée vers le titre: FPX a ensuite éliminé coup sur coup Guild Esports, DRX, Fnatic et les champions en titre OpTic, avant de monter sur le ring affronter Paper Rex. En finale, après une forte entrée des Phoenix sur «Bind» (13-3), les deux teams se sont répondu du tac au tac sur «Icebox» (13-7 pour Rex avec un ace de Jinggg), «Fracture» (13-7 pour FPX) et «Haven» (13-7 pour Rex). À l’heure de l’ultime carte, Paper Rex a souvent collé au score sur «Breeze», mais FPX a scellé son sacre sur un énorme quadruple kill de Suygetsu (13-9).