Nucléaire iranien

Les Européens durcissent le ton face à l'Iran

L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a accepté une résolution pour rappeler à l’ordre le pays qui refuse l'inspection de deux sites suspects.

Le texte, élaboré par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, rappelle l'Iran à ses obligations de coopérer avec le gendarme du nucléaire alors que Téhéran refuse depuis janvier l'accès à deux sites suspectés d'avoir abrité des activités nucléaires non déclarées il y a plus de 15 ans.

«Changement de donne»

Résolution «contreproductive»

L'inspection des sites nucléaires iraniens par les agents de l'AIEA est un élément-clé de cette coopération et de l'accord international de 2015 conclu pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Depuis que les Etats-Unis ont dénoncé unilatéralement ce texte en 2018 et que l'Iran a répliqué en relançant ses activités d'enrichissement d'uranium, la survie du pacte ne tient plus qu'à un fil et notamment à la poursuite des inspections de l'AIEA en Iran.