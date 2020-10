Union européenne : Les Européens échangeront-ils bientôt des euros numériques?

la Banque centrale européenne lance lundi une consultation publique sur une monnaie digitale. Un chantier boosté par la pandémie de coronavirus.

Porte-monnaie numérique

L’euro «digital» serait une forme électronique de monnaie de banque centrale, existant parallèlement aux espèces. Particuliers et entreprises pourraient stocker ces devises dans un «porte-monnaie numérique». Il est envisagé qu’ils puissent déposer directement cette monnaie auprès de la banque centrale, dont l’accès est jusqu’ici réservé aux banques commerciales. Il «permettrait à tous d’effectuer des paiements quotidiens rapidement, facilement, et en toute sécurité», explique la BCE dans un récent rapport.

Ses promoteurs font valoir que les transactions seraient beaucoup plus rapides, voire instantanées, car ne nécessitant pas de règlement interbancaire, et donc disponibles 24h/24, 7j/7.

Electrochoc du Libra

Des garde-fous à définir

Pour éviter cet écueil, l’institut propose notamment de limiter le nombre d’euros numériques que chacun pourrait posséder ou échanger. En outre, «quel est le degré d’anonymat souhaité? On touche à la fois au respect de la vie privée et à la lutte contre le blanchiment, qui sont des objectifs également légitimes de la société. Ce n’est pas aux banques centrales de dire lequel est le plus important. Il faut donc une discussion politique», estimait dans une récente interview Benoît Coeuré, ancien membre du directoire de la BCE et directeur du pôle d’innovation technologique de la banque des règlements internationaux (BRI).